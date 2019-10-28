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تعليم

العربية وقضايا الترجمة.. المؤتمر الثالث بألسن عين شمس 25 نوفمبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.

ويسعي المؤتمر الي وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة علي المستوى الآكاديمي، بتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا، علي أساس منهجي سليم.

ويهدف الي تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والاستقلال الفكرى ؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.
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العربية وقضايا الترجمة الآن.. المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية بألسن عين شمس 25 نوفمبر

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