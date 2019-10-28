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رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة.. سقوط الكبار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف
أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، مساء أمس، الأحد، عندما حقق النصر الفوز على غريمه اللدود الهلال في عقر داره بنتيجة 2-1.

ورغم الهزيمة، ظل الهلال في الصدارة بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، فيما رفع النصر رصيده إلى النقطة 14 بالمركز الرابع.

كما شهدت الجولة الثامنة مفاجآت بسقوط الكبار، حيث تلقى اتحاد جدة هزيمة على يد أبها بنتيجة 2-1، وخسر أهلي جدة أمام الحزم بنفس النتيجة.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة كالتالي..

ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة.. سقوط الكبار
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