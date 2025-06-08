غرامات باهظة وإيقاف طويل.. قرار صارم من الاتحاد الإماراتي ضد لاعبين

أوقف اتحاد الإمارات لكرة القدم المدافع خالد الظنحاني والمهاجم سلطان عادل خمس مباريات محلية، وغرم كل منهما 500 ألف درهم إماراتي (136,132.21 دولار أمريكي) يوم الأحد لسوء السلوك خلال معسكر المنتخب الوطني.

غادر اللاعبان المعسكر فورًا بسبب مخالفتهما لقواعد الانضباط، ولن يسافرا مع المنتخب إلى قيرغيزستان لخوض مباراة الثلاثاء الأخيرة في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

إيقاف لاعبان من الإمارات

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف لاعب الشارقة خالد الظنحاني ولاعب شباب الأهلي سلطان عادل خمس مباريات محلية، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم إماراتي. كما تم استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني الأول بعد ارتكابهما مخالفة داخل معسكر تدريب المنتخب الوطني في 7 يونيو.

مع تأهل إيران وأوزبكستان إلى كأس العالم بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى، ستنتقل الإمارات العربية المتحدة إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية مع قطر، حيث من المقرر أن يحتل المنتخبان الخليجيان المركزين الثالث والرابع.

في هذا الدور، سيتأهل متصدرو المجموعات مباشرةً إلى كأس العالم 2026، بينما سيتأهل وصيفو المجموعات إلى الدور الخامس لفرصة أخرى للوصول إلى النهائيات.