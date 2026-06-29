سهام صالح: حسام حسن يعقد جلسات يومية مع هيثم حسن

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج “ستاد العاصمة” عبر قناة ON E، أن شعور هيثم حسن بالانزعاج أمر طبيعي بعد عدم مشاركته مع منتخب مصر في مباريات كأس العالم.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعقد جلسات يومية مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات، من بينهم هيثم حسن، في إطار حرصه على رفع الحالة المعنوية للفريق.

وأضافت أن حسام حسن تحدث مع اللاعب وأكد له أنه سيحصل على فرصته في الوقت المناسب، مشددة على أن هيثم حسن يتعامل مع الموقف باحترافية ويفهم رؤية الجهاز الفني، وليس كما تردد حول وجود غضب أو أزمة داخل المعسكر.