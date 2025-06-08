الشوط الأول.. سيراميكا كليوباترا يتقدم على الإسماعيلي بإياب نصف نهائي كأس العاصمة

أنهى فريق سيراميكا كليوباترا الشوط الأول من مباراة إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر متقدمًا بهدف دون رد على مضيفه الإسماعيلي.

المباراة التي جمعت الفريقين شهدت سيطرة نسبية من جانب سيراميكا، على أحداث الشوط الأول وهو ما تُرجم إلى هدف ثمين.

وجاء هدف سيراميكا في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب محمد رضا بوبو وهو الهدف الوحيد في الشوط الأول لصالح سيراميكا.

جاء الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مرمى الإسماعيلي، عبد الله جمال.

التشكيل الأساسي للفريقين:

تشكيل سيراميكا كليوباترا (بقيادة علي ماهر):

حراسة المرمى: محمد بسام

محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري، چاستيس آرثر، رجب نبيل، أحمد هاني

محمد شكري، چاستيس آرثر، رجب نبيل، أحمد هاني خط الوسط: أحمد بلحاج، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، مازن ياسر، محمود زلاكة

أحمد بلحاج، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، مازن ياسر، محمود زلاكة خط الهجوم: فخري لاكاي

بدلاء سيراميكا: محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، حسين السيد، يوسف عفيفي، محمد صادق، أيمن موكا، إسلام عيسى، مروان عثمان، حسين حسني.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

عبد الله جمال خط الدفاع: مروان حمدي، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

مروان حمدي، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد خط الوسط: هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع

هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع خط الهجوم: علي الملواني، حسن صابر، إيريك تراوري

بدلاء الإسماعيلي: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، محمد خطاري، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوي، محمد زيدان.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد على الإسماعيلي، مما يجعل النتيجة الإجمالية حتى نهاية الشوط الأول من مباراة الإياب 3-0 لصالح سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الإسماعيلي لتعويض تأخره في الشوط الثاني لقلب الطاولة وتحقيق التأهل.