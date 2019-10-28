اقترب من الزواج بفتاة يونانية.. رئيس لاريسا يهدد بطرد عمرو وردة | تفاصيل

هدد أليكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا اليوناني ، بطرد لاعب الفريق ، المحترف المصري عمرو وردة ، على خلفية أحداث مباراة الأمس أمام باناثينايكوس في الدوري المحلي.



وقاد وردة لاريسا للفوز على باناثينايكوس بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز هدفا وصنع الآخر ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري هذا الموسم، لكنه دخل في مشادات مع جمهور النادي الخصم ، وضرب احد لاعبي باناثينايكوس بدون كرة، لتوجه له العديد من الانتقادات.



وقال كوجياس في تصريحات لشبكة إي أر ايه سبور اليونانية :"قد تكون تصرفات عمرو وردة والتي فهمها مسئولو باوك بشكل خاطئ هي التي جعلته يرحل عن الفريق، لكن بعد تصرفه الطفولي في مباراة باناثينايكوس أمس أخبرت المدرب بأنني من سيتعامل مع وردة وأنه إن لم يلتزم فسأطرده من الفريق ، مشيرا إلى أن وردة اقترب من الزواج من فتاة يونانية فى مدينة لاريسا."



يذكر أن وردة انتقل لصفوف نادي لاريسا قادمًا من نادي باوك على سبيل الإعارة في أغسطس الماضي.