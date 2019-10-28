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رياضة

تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:19 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أصدر اتحاد الكرة بيانا حول تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية.

قال بيان الجبلاية: "بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر اقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي .. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق".
تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم
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