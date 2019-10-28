أجبرهما على القفز من القطار.. شاهد عيان يروي الدقائق الأخيرة في حياة ضحية الحادث ..فيديو

رواية شاهد عيان عن حادث قطار طنطا



روى عماد عامر، شاهد عيان على، تفاصيل واقعة إجبار مواطنين على القفز من، قائلًا: "سمعنا مشادة في منطقة التدخين بين عربات القطار ووجدنا رئيسمع شابين وطالبهما بالقفز منحال عدم دفع ثمن التذكرة".وأضاف عماد عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "رئيسطلب من الشابين ثمن التذكرة ولكن لم يكن معهما ثمن التذكرة".وتابع عماد عامر: "أحد الشابين توفى فى الحال بعد النزول أسفل عجلاتوهو يسير، فالشابان قفزا منعقب تهديد رئيسلهما؛ لأنهما لم يمتلكا ثمن التذكرة".وأكمل شاهد عيان على: "رئيس القطار فتح بابوأجبرهما على القفز حال عدم دفع ثمن التذكرة".