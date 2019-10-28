أجبرهما على القفز من القطار.. شاهد عيان يروي الدقائق الأخيرة في حياة ضحية الحادث ..فيديو

روى عماد عامر، شاهد عيان على حادث القطار، تفاصيل واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار، قائلًا: "سمعنا مشادة في منطقة التدخين بين عربات القطار ووجدنا رئيس القطار مع شابين وطالبهما بالقفز من القطار حال عدم دفع ثمن التذكرة".
رواية شاهد عيان عن حادث قطار طنطا
وأضاف عماد عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "رئيس القطار طلب من الشابين ثمن التذكرة ولكن لم يكن معهما ثمن التذكرة".
وتابع عماد عامر: "أحد الشابين توفى فى الحال بعد النزول أسفل عجلات القطار وهو يسير، فالشابان قفزا من القطار عقب تهديد رئيس القطار لهما؛ لأنهما لم يمتلكا ثمن التذكرة".
وأكمل شاهد عيان على حادث القطار: "رئيس القطار فتح باب القطار وأجبرهما على القفز حال عدم دفع ثمن التذكرة".
رواية شاهد عيان عن حادث قطار طنطا
وأضاف عماد عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "رئيس القطار طلب من الشابين ثمن التذكرة ولكن لم يكن معهما ثمن التذكرة".
وتابع عماد عامر: "أحد الشابين توفى فى الحال بعد النزول أسفل عجلات القطار وهو يسير، فالشابان قفزا من القطار عقب تهديد رئيس القطار لهما؛ لأنهما لم يمتلكا ثمن التذكرة".
وأكمل شاهد عيان على حادث القطار: "رئيس القطار فتح باب القطار وأجبرهما على القفز حال عدم دفع ثمن التذكرة".