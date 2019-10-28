رأسه اتفرمت تحت العجل .. حبس كمسرى قطار الغربية فى واقعة إجبار شابين على القفز لعدم قطع تذكرة



وتضمن التقرير الطبى الأولي انفصال رأس المتوفى محمد عيد عن جسده وسجحات بالذراعين وجروح متفرقة واشتباه فى كسر القدم اليسرى.



كان اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعى (م.ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



وتمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا من ضبط كمسرى، وتم تسليمه لمركز طنطا وأمام الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار مما أدى لمصرع أحدهما ويدعي ( م.ع - 23 سنة) من شبرا الخيمة قليوبية. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلي نيابة مركز طنطا للتحقيق.



وأكدت وزارة النقل، في بيان، أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.



جاء البيان بعد تداول فيديو لسقوط شخصين من قطار الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



قررت النيابة العامة بالغربية حبس كمسرى قطار 934 الإسكندرية – الأقصر 4 أيام في واقعة إجبار شابين على القفز من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما ثمن التذاكر، ووجهت النيابة العامة للكمسرى المتهم تهمة القتل العمد لإجباره شابين على القفز من القطار، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الحادث لسماع أقوالهم.كما ينشر موقع "صدى البلد" صورة للتقرير الطبي والذي أفاد بوفاة الشاب الأول وبتر ساقي الشاب الثاني، فضلا عن تعرضهما لكسور وسحجات ونزيف داخلي بالمخ جراء ارتطامهما بالأرض أسفل عجلات القطار أثناء سيره.