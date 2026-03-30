ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا

فاز منتخب ألمانيا على نظيره غانا، بهدفين مقابل هدف،في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، استعدادا لكأس العالم.

وجاءت ثنائية ألمانيا عن طريق كاي هافيرتز ودينيز أونديف في الدقيقتين 45+3، 88.

فيما جاء هدف غانا عن طريق عبدول فاتو إسحاقو في الدقيقة 70.

تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل

الدفاع: جوناثان تاه – نيكو شلوتربيك – ناثانيل براون

الوسط: يوشوا كيميتش – باسكال جروس – أنجيلو شتيلر- فلوريان فيرتز

الهجوم: سيرجي جنابري – كاي هافيرتز – نيك فولتمايده.

فيما جاء تشكيل غانا كالتالي:

حراسة المرمى : بنجامين أساري

الدفاع: ديريك كوهن – كاليب ييرينكي – جوناس أدجيتي – كوجو أوبونج بيبراه

الوسط : توماس بارتي – كواسي سيبو- أنطوان سيمينيو – برنس أدو كوابينا – ألكسندر جوردان أيونا

الهجوم: جوردان أيو.