عمرو أديب للتاجر الجشع: هتكسر السوق واشرب الطماطم واعملها صلصة

طالب الاعلامي عمرو أديب، التجار بعد رفع الأسعار خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل الأزمة الحالية والحرب الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن "أقول للتاجر اللي يرفع الأسعار أنت هتكسر السوق واشرب أنت الطماطم وأعمالها صلصلة"

وأكمل الإعلامي عمرو أدي، أن :"واقول للتاجر افرح باللبن والجنبة اللي كل يوم تزودها.. ومش لازم تكسب كل شهر واقف جنبي اقف جنبك وبلاش تفكير الفرصة والحرب.. أريد الرحمة فوق السعر وعايز عروض الحرب".