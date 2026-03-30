تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية

اكتملت ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026، عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي اليوم.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في حجز مقعده بالمربع الذهبي، بعد تفوقه على الجونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، ليواصل مشواره في البطولة بثبات.

كما تأهل فريق وادي دجلة إلى نصف النهائي، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة إجمالية 3-1 في مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد قوته في المنافسة.

وفي مواجهة الديربي البترولي، تمكن فريق إنبي من حسم تأهله على حساب بتروجيت، بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1، ليضرب موعدًا في الدور المقبل.

من جانبه، حجز فريق زد إف سي بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد تخطي المقاولون العرب، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، ليصعد زد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

مواجهات نصف النهائي

ومن المقرر أن يلتقي زد إف سي مع المصري البورسعيدي في نصف النهائي، بينما يواجه إنبي نظيره وادي دجلة في مواجهة أخرى قوية بالدور ذاته.

الفرق المتأهلة

المصري البورسعيدي

إنبي

وادي دجلة

زد إف سي

وبذلك تتجه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي، التي تعد بمنافسة قوية بين الفرق الأربعة من أجل حجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.