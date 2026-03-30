البنك المركزي: الجهاز المصرفي يعمل بشكل دوري رغم العمل عن بعد

أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك المصرية وفروعها ومراكز اتصال العملاء وأي قنوات خدمة عملاء، سواء آلية أو خدمية، تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية.

جاءت تعليمات البنك المركزي المصري بعد اصداره اليوم قرارًا بتفعيل البنوك لآلية العمل عن بعد اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة شهر .

أضاف البنك المركزي المصري أن سياسة العمل عن بُعد المقررة تنطبق على إدارات المركز الرئيسي التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء ودون التأثير علي اداء الخدمه للعملاء في الفروع.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر كتابًا دوريًا بشأن تفعيل البنوك لآلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، بما لا يؤثر على تقديم الخدمات المصرفية وخدمة عملاء البنوك.