الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026

حمزة شعيب

تحدد رسمياً شكل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026، عقب انتهاء منافسات ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية للمرة الخامسة هذا الموسم؛ بعد أن أقيمت 4 نسخ سابقة، توج فيوتشر بالنسخة الأولى منها، فيما حقق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة في النسخ الثلاث الأخيرة على التوالي.

وتعد بطولة كأس الرابطة، مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: “بطل الدوري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة - الفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة”.

الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي

  • إنبي: تأهل بعد الفوز على بتروجيت بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1.
  • وادي دجلة: تأهل على حساب طلائع الجيش بمجموع المباراتين 4-3.
  • المصري البورسعيدي: تأهل بعد الفوز على الجونة بمجموع المباراتين 4-2، حيث فاز في الذهاب 2-0 وتعادل في الإياب 2-2.
  • زد إف سي: تأهل على حساب المقاولون العرب بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد التعادل 0-0 في الذهاب و1-1 في الإياب.

 

مواجهات نصف النهائي

  • وادي دجلة ضد إنبي
  • المصري البورسعيدي ضد زد إف سي

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما ستُلعب المباراة النهائية من لقاء واحد لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد