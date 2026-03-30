مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026

تحدد رسمياً شكل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026، عقب انتهاء منافسات ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية للمرة الخامسة هذا الموسم؛ بعد أن أقيمت 4 نسخ سابقة، توج فيوتشر بالنسخة الأولى منها، فيما حقق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة في النسخ الثلاث الأخيرة على التوالي.

وتعد بطولة كأس الرابطة، مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: “بطل الدوري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة - الفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة”.

الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي

تأهل بعد الفوز على بتروجيت بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1. وادي دجلة: تأهل على حساب طلائع الجيش بمجموع المباراتين 4-3.

تأهل بعد الفوز على الجونة بمجموع المباراتين 4-2، حيث فاز في الذهاب 2-0 وتعادل في الإياب 2-2. زد إف سي: تأهل على حساب المقاولون العرب بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد التعادل 0-0 في الذهاب و1-1 في الإياب.

مواجهات نصف النهائي

وادي دجلة ضد إنبي

المصري البورسعيدي ضد زد إف سي

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما ستُلعب المباراة النهائية من لقاء واحد لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.