خبير اقتصادي: حرب الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي وأسعار النفط

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» انعقدت في وقت حساس بسبب أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط.



وأشار" البهواشي" خلال مداخلة هاتفية له علي قناة إكسترا نيوز، إلى أن العمليات العسكرية تسببت في انخفاض المعروض النفطي وارتفاع الأسعار بسرعة، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية وزاد من تكاليف الإنتاج في كل القطاعات.

ارتفاع تكاليف التأمين البحري



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استهداف المصافي ومواقع التكرير في الخليج وإيران، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، أدى إلى فجوة كبيرة في المعروض، يصعب على الدول المنتجة سدها حتى ضمن منظمة أوبك وأوبك بلس.



وحذر "البهواشي" من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمية، وربما ركود تضخمي، ويؤكد على أن النفط ليس مجرد سلعة تجارية بل محور الاقتصاد العالمي، وأن إدارة هذه الأزمة تحتاج لتنسيق دولي واستراتيجيات بديلة للحفاظ على استقرار الأسواق.