اقتصادي: إيجبس 2026 يعكس دور مصر المحوري في الطاقة وسط أزمات عالمية

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «إيجبس 2026» حملت رسائل مهمة في توقيت يشهد تصاعدًا في الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.



وأوضحت "علي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس شدد على ضرورة وقف الحروب لما تسببه من تداعيات اقتصادية خطيرة، أبرزها نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن النفط يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي ويتأثر بشكل مباشر بالتوترات السياسية.

استراتيجية العطش



وأضافت أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن العالم يواجه ما وصفته بـ "استراتيجية العطش" نتيجة استهداف منشآت الطاقة وتعطل الإمدادات، ما قد يدفع الأسعار لمستويات قياسية ويزيد من معدلات التضخم عالميًا.



وأكدت أن مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة، مع التزامها بسداد مستحقات الشركاء وتعزيز مناخ الاستثمار، مشددة على أن استمرار الأزمات قد يقود إلى موجة تضخمية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

