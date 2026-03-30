جمال القليوبي: إيران وقطر والكويت والبحرين تضررت من إغلاق مضيق هرمز

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن العالم يحتاج إلى 41 مليون برميل نفط يوميًا إضافية فوق ما ينتجه حاليًا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن السعودية تأثرت بسبب الحرب وانخفض إنتاجها من 11 مليون برميل إلى 7 ملايين، كما أن الكويت والبحرين وقطر تواجه مشكلات في تصدير النفط بسبب مضيق هرمز.

وتابع أن إيران وقطر والكويت والبحرين تضررت من إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن مؤتمر إيجبس 2026 شهد حضور كبرى الشركات العالمية، من بينها شركات أمريكية وإيطالية شاركت في المؤتمر، وأن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة يبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه من المخطط حفر 484 بئرًا استكشافية خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن مصر تعمل على تنمية الحقول التي تم اكتشافها وربطها بالشبكة القومية.

وأضاف أنه في حال استمرار الحرب سيكون هناك نقص كبير في الأسواق العالمية من البترول والغاز، مؤكدًا أن مصر زادت من قدراتها التخزينية منذ عام 2016، وأن حقول قبرص ستسهم في توفير جزء من احتياجاتنا، كما أن الدول تعمل على زيادة إنتاجها من الحقول النفطية، ولابد من زيادة قدرات التخزين لمدة عام.