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مرأة

بديلا للأدوية .. 5 فوائد صحية للقرنبيط .. تعرف عليها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:01 م
القرنبيط
القرنبيط
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حياة عبد العزيز
يعتبر القرنبيط واحدا من الخضراوات الشتوية التي تحتوي على العديد من الفوائد، كما أنه يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، فتعرف على فوائد القرنبيط الصحية، وذلك وفقًا لموقع "livescience".


مضاد للالتهابات

يساعد القرنبيط على التخلص من الالتهابات المزمنة التي تسبب الحساسية، كما انه علاج لمرضى هشاشة العظام وآلام المفاصل، فهو يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز من صحة الجهاز العصبي.

تحسين عملية الهضم

يحتوي القرنبيط على العديد من الألياف التي تساعد في الحفاظ على تنظيم السعرات الحرارية، ومستويات البكتيريا الصحية في الأمعاء، كما انه يعل على حل مشاكل الهضم والتي تكون أبرزها عسر الهضم والحموضة.

صحة القلب

يساعد القرنبيط على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما انه مفيد للحفاظ على الأوعية الدموية التي تتلف بسبب مرض السكر، فهو يعزز من صحة قلب الإنسان بطريقة كبيرة.

الوقاية من السرطان

يحتوي القرنبيط على عناصر تقي من خطر الإصابة بالسرطان بأنواعه ولاسيما سرطان المعدة والثدي، فهو يعتبر من الخضروات الشتوية التي لا غني عنها، كما يعمل على إزالة السموم من الجسم ويكون مضادا للأكسدة.

مرض السكر

أثبتت الأبحاث أن القرنبيط يعد من أفضل الخضراوات التي تعتبر علاجًا فعالًا في التخلص من السكر الزائد في الجسم، كما أنه مفيد لأصحاب الريجيم، والسمنة المفرطة.
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