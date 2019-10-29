سحر نصر من الرياض: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة اقتصاديا





وأضافت أن مصر قامت باستثمارات كبيرة في رأس المال البشري، وسجلت نتائج إيجابية من حيث الحالة الصحية للمرأة ومستويات التعليم، ويوجد فى مصر 8 وزيرات فى الحكومة المالية تمثلن نحو 25 % من الحكومة، بالاضافة إلى 15 % من اعضاء مجلس النواب من النساء، وهو الأعلى في تاريخ مشاركة المرأة في البرلمان فى تاريخ مصر.



وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الجنسين، كما أن قانون الشركات سمح لصغار المستثمرين بإنشاء أعمالهم الخاصة وستستفيد منه أكثر المرأة لأن أغلب أعمالها صغيرة، كما تم إنشاء مكتب للمرأة لتسهيل أعمالها داخل مركز خدمات المستثمرين.



وأكدت الوزيرة، أنه يتم التأكد من إتاحة فرص متساوية للمرأة فى الحق فى الحصول على وظيفة، مع التفاوض مع المؤسسات الدولية فى تخصيص 50 % من المنح لمشروعات المرأة، موضحة أن الحكومة تتأكد من توافر كافة الخدمات للمرأة لتضمن النجاح بين عملها والتزاماتها الاسرية.



وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم العمل خلال العام المقبل على سن العديد من الإصلاحات والتشريعات من أجل زيادة تمكين المرأة خاصة فى المجال الاقتصادي، ومن خلال العديد من المبادرات فى مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقوم بتقديم افكار ابتكارية من أجل الوصول إلى كافة المناطق الأكثر احتياجا، والاستفادة من كافة الموارد لدى القطاع الخاص.



وذكرت الوزيرة، أن النساء فى العالم تحققن اعمال تصل إلى 13 تريليون دولار فى جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، فى ظل قيادة النساء النمو فى العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي وخاصة عبر الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعليم.



من جانبها، أكدت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية، أن هناك الكثير من النساء التى تعملن فى البنك، مشيرة إلى أنها تحدثت مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإن النساء هن مديرات تنفيذيات بطبيعتهن.

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها، ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية.ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة، وعشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة.وتحدثت الوزيرة فى جلسة تحت اسم "اقتصادها.. تحديات وفرص التحرك نحو قوة عاملة أكثر شمولًا"، بحضور مايكل كوربات، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى جروب الأمريكية، ورانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية.وأشارت الوزيرة، إلى أن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى أفريقيا يمثلن نحو 50 % من سكان القارة، و49 % من سكان مصر، موضحة أن مشاركة المرأة فى القطاع الخاص شهدت زيادة فى السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من صناديق ومنح التمويل الأصغر 80٪ ونحن نعمل حاليا على زيادتها.وتابعت : "كما بلغت نسبة مساهمة المرأة فى الشركات الناشئة نحو 20 % خلال الاربع سنوات الاخيرة وقامت هذه الشركات بتوظيف نحو 40 % من عدد العاملين من الفتيات".وذكرت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع من أولوياته تمكين المرأة وخصص عام 2017 "عاما المرأة" لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة ايجابية من المرأة، ووضع المجلس القومى للمرأة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة لأول مرة في عام 2017، تضمنت أربعة محاور هى التمكين السياسى والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.