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ديني

هل قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة أفضل أم الاستماع للإمام؟.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:33 م
هل قراءة الفاتحة
هل قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة أفضل أم الاستماع للإمام
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة أفضل أم الاستماع لقراءة الإمام؟".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسألة خلافية بين أهل العلم بعضهم قال يجب قراءة الفاتحة في أي صلاة تصليها سواء مأموم أو إمام، والبعض قال يستحب الإنصات والسماع وكلا الأمرين صحيح.

وأضاف: الأفضل ما اعتمدناه أن تقرأ الفاتحة في كل صلاة سواء كنت إماما أو مأموما.

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن سماع القرآن له ثواب وقراءته لها ثواب، لافتا إلى أن بكل حاسة ثواب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحاسة السمع لها ثواب والقراءة لها ثواب والنظر في المصحف له ثواب آخر.

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال شخص يقول: "هل يجوز قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة؟ وهل ثواب قراءة القرآن مثل ثواب سماعه؟ قائلا: يجوز ولو بقراءة بعض آية وليست آية كاملة كما قال الإمام الشافعي.

واستشهد جمعة بما فعله أحد علماء المذهب الشافعي قديما كان يصلي الضحى 100 ركعة حيث كان يقرأ الفاتحة ويقول: "إنا أعطيناك الكوثر" ثم يركع وفي الركعة الثانية يقول: "فصل لربك وانحر" ثم يركع.
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