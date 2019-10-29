عموري يواجه أصعب موقف في حياته الاحترافية مع الجزيرة الإماراتي أمام العين

يترقب عمر عبدالرحمن عموري لاعب الهلال السعودى السابق والجزيرة الإماراتي حاليًا، اختبارًا صعبًا، بمواجهة بيته السابق فريق العين، فى دوري الخليج العربي الإماراتي.



وانتقل النجم الموهوب صاحب الـ 28 عامًا من نادي الهلال إلى صفوف الجزيرة الإماراتي مجانًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



ويحل عموري وزملائه ضيوفًا على فريق العين، مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.



وأفادت صحيفة "البيان الرياضي" الإماراتية، أن مواجهة عموري ضد العين، تعد الأصعب في مسيرته الاحترافية، نظرًا لأنه لعب بقميص العين لمدة 11 عامًا، ثم انتقل للهلال، ومنه للجزيرة الإماراتي.



وأوضحت الصحيفة، أن عموري على موعد بمواجهة شقيقه محمد عبدالرحمن لاعب العين، وفي الوقت نفسه مطالب بتحمل الضغوط الجماهيرية، والتسجيل ضد فريقه السابق.



وشارك عمر عبد الرحمن مع الهلال، في 6 مباريات فقط، بواقع 434 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.