تعرف على تفاصيل محرك نيسان سنترا 2021 الجديدة.. صور

تستعد نيسان للكشف عن سنترا 2021، والتي استعرضتها الشركة في وقت سابق من هذا العام بالكشف عن نسختها الصينية تحت اسم سيلفي، وفي أغسطس ظهرت سنترا أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة.
كما تكشف اللقطات التجسسية عن ناقل حركة يدوي بست سرعات، إلا أن تقريرًا جديدًا من Cars Direct، كشف أن سنترا الجديدة في الولايات المتحدة لن تحصل عليه مما يعني أنها قد لا تتوفر به في الدول العربية أيضًا.
وفقًا لتقرير "المربع نت"، فإن سنترا الجديدة ستحصل على قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بتنفس طبيعي يتصل بناقل حركة متغير باستمرار CVT، وهذا المحرك أكبر من المحرك الحالي سعة 1.8 لتر بتنفس طبيعي، ومع ذلك، فإن المحرك ذو سعة 2 لتر يوفر قوة أكبر، حيث تحصل سنترا الحالية على قوة 124 حصان و169 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن محرك 2 لتر عند إقرانه بناقل حركة CVT، تصل قوته إلى 149 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران.