تعرف على تفاصيل محرك نيسان سنترا 2021 الجديدة.. صور

تستعد نيسان للكشف عن سنترا 2021، والتي استعرضتها الشركة في وقت سابق من هذا العام بالكشف عن نسختها الصينية تحت اسم سيلفي، وفي أغسطس ظهرت سنترا أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة.





كما تكشف اللقطات التجسسية عن ناقل حركة يدوي بست سرعات، إلا أن تقريرًا جديدًا من Cars Direct، كشف أن سنترا الجديدة في الولايات المتحدة لن تحصل عليه مما يعني أنها قد لا تتوفر به في الدول العربية أيضًا.



