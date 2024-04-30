عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد زايد: روايات نجيب محفوظ أرّخت لنشأة الطبقة المتوسطة في مصر وتغيراتها

معرض ابوظبي الدولي
معرض ابوظبي الدولي

نظمت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوة بعنوان "نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" شارك فيها كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد عفيفي والدكتور سعيد العلوي والدكتور محسن الموسوي، وأدارتها الروائية المصرية ريم بسيوني.

يأتي هذا في بداية انطلاق النشاط الثقافي لمصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب الذي افتتحت أعماله بالأمس.

باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا.. سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

شهدت الندوة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، والدكتور على بن تميم رئيس معرض أبو ظبي للكتاب، وأم كلثوم ابنة نجيب محفوظ (الشخصية المحورية للمعرض في دورته الحالية). 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن نجيب محفوظ يعد أديبًا عالميًا بكل المقاييس، وأن تأثير أدبه كان أيضًا عالميًا، مشيرًا الى أننا إذا أردنا أن نبحث في تأثيره في المجتمع المصري وفى عالمنا العربي، فعلينا أن نبحث في تصور نجيب محفوظ نفسه عن المجتمع، وأن نضع في الاعتبار خياله ورؤيته وفلسفته، باعتباره دارسًا لها.

وقال إن نجيب محفوظ نجح نجاحا كبيرًا في تصوير حياة المصريين، وقدم تصوراته عن الحارة المصرية بما فيها من صراع بين الخير والشر، والحب والكراهية، وكل العواطف التي تربط الرجل بالمرأة، وغيرها من المشاعر الإنسانية. 


وأضاف دكتور أحمد زايد أن عبقرية أدب نجيب محفوظ تتبدى في نظره، كأستاذ علم اجتماع، في أن رواياته شخصت وأرخت لنشأة الطبقة المتوسطة في مصر، من خلال الحارة المصرية في "الثلاثية "مثلًا ، بل وفى تتبع تطور هذه الطبقة عبر عدة أجيال ، بل ورصد عدم تجانس أبناء هذه الطبقة، لانتماء أفرادها الى إيديولوجيات مختلفة.

وأضاف أن رواياته أيضًا أطلقت أجراس إنذار ببدايات تشرذم الطبقة الوسطى وانتماء بعضها لتيارات فكرية متعارضة ، ظهر ذلك في "ثرثرة فوق النيل" وفى "ميرامار" مثلا .وطالب بالمزيد من الاهتمام من جانب علماء الاجتماع بأدب نجيب محفوظ، على اعتبار أن كل رواية من رواياته تعكس صراعات مجتمعية في زمن معين، فكل رواية هي رواية تاريخية. 

وقال إن عظمة أدب نجيب محفوظ في انه يجعلنا في حاجة الى المزيد من تأمل أنفسنا على اعتبار أننا أبناء الطبقة الوسطى. 


وأكد الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ أن الجانب التاريخي حاضر بقوة في أدب محفوظ لأنه ترعرع في الفترة الليبرالية بعد ثورة 19 ، لهذا بدأ رواياته بالروايات " الفرعونية ".

 وقال الدكتور سعيد العلوى عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة محمد الخامس بالرباط أن المجتمع كان حاضرًا وبقوة في أدب محفوظ ، نرى ذلك في الحارة ، وفى العوامة ، كما نلمس التصوف والروحانيات في أعماله ، وأضاف د. محسن الموسوي أستاذ الأدب العربي بجامعة كولومبيا انه وضع مؤلفًا تحدث فيه عن انفراط عقد الرواية العربية بعد نجيب محفوظ ، وقال أن تمرد الشباب ( في ذلك الوقت ) على أدب محفوظ انما هو في الحقيقة اعتراف باستاذيته ، مشيرًا الى أن أديب نوبل لجأ الى تجارب جديدة في أواخر عمره ليجاري الشباب ، وقال أن الغرب يأخذ عن أدب محفوظ عند دراسته للمجتمع المصري والعربي ، وهذا يؤكد عظمة أدب نجيب محفوظ.

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد بهي الدين الدكتور أحمد زايد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الروائية المصرية ريم بسيوني النشاط الثقافى هيئة الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

القانون الحالي منذ 42 سنة .. البارودي يطالب بإصدار تشريع جديد للتعاونيات

المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية بحضور رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ