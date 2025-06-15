إمام عاشور ينتهي من إجراء جراحة ناجحة بعد كسر الترقوة ..تفاصيل

كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط تفاصيل جديدة تتعلق بإصابة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة إنتر ميامي ، في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إمام عاشور ينتهي من إجراء جراحة ناجحة بعد كسر الترقوة أمام انتر ميامي واللاعب سيظل بالمستشفى لوقت كاف لحين ترتيب إجراءات عودته إلى مصر حسب الرأي الطبي".

ويتواجد إمام في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال اللقاء الافتتاحي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وظهر اللاعب في الصور واللقطات مرتديًا حمالة طبية لتثبيت الكتف، في إشارة واضحة لحالته الصحية، فيما لقي دعمًا كبيرًا من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

وظهر إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد إمام في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال اللقاء الافتتاحي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.