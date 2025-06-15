ماكرون: زيارتي لجرينلاند إشارة للولايات المتحدة

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد جزيرة جرينلاند التي تتمتع بالحكم بالذاتي وتابعة لمملكة الدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي.

زيارة ماكرون لجرينلاند

وكانت زيارة الرئيس الفرنسي من أجل منع التهجم الذي يحدث على استقلال جزيرة جرينلاند،وقال ماكرون بإن الزيارة التي قام بها ماكرون هي في حد ذاتها إشارة للولايات المتحدة،ورسالة لترامب.

وتابع ماكرون بإن الجزيرة جزء من القارة الأوروبية،وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا من قبل إلى ضم دولة كندا،وجزيرة جرينلاند إلى سُلطة الدولة الأمريكية.

الشعب الكندي غاضب لدعوة ترامب ضم كندا

وهو ما اغضب الشعب الكندي الذي رفض أن يكون دولته المستقلة تابعة لأمريكا بينما قام من قبل ابن الرئيس الأمريكي الأكبر جونيور ترامب برحلة إلى الجزيرة في يناير مطلع العام الجاري لمناقشة الاستثمار الذي يمكن لعائلة ترامب ضخه في الجزيرة.

وتتمتع الجزيرة بثروات معدنية هائلة تقدر بترليونات الدولارات ومن أبرز الثروات الموجودة بالجزيرة هو اليورانيوم.