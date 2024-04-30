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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري كوري في برامج إنتاج تقاوي الخضر .. تفاصيل

صدى البلد

استقبل المعهد الخبير الكوري البروفسور ليم يونج من جامعة كانجوون والوفد المرافق له ممثلة لبعض شركات القطاع الخاص  بكوريا  الجنوبية في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالتعاون مع المراكز والجهات البحثية المصرية والاجنبية في برامج انتاج تقاوى الخضر لسد العجز وتقليل الفاتورة الاستيرادية 
وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين


وقال د الفونس جريس وكيل المعهد لشئون الانتاج وقسم بحوث البطاطس أن الوفد قام بزيارة اقسام بحوق الخضر بالدقي بحضور د أسامة سيف الدين رئيس القسم وذلك لمتابعة تقييم زراعة الاصناف الكورية من البطاطس  واجراء عمليات التهجين بين الاصناف من خلال برنامج للانتخاب لصفات الجودة والتصنيع في البطاطس كما شملت الزيارة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية  برئاسة د عصام الأطرش مدير المحطة، وكان في استقبالهم د أماني عطية الأستاذ بقسم البطاطس والتكاثر الخضري، و الدكتورة رشا رمضان  والدكتور محمد مصطفى  بقسم البطاطس،، و تمت معاينة الأصناف المزروعة وأخذ عينات منها لإجراء القياسات العملية وقد أشاد الجانب الكوري بالجهد المبذول من أعضاء قسم بحوث البطاطس بالدقي وأعضاء محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية.

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