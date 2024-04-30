لقب الكونفدرالية ينادي الأبيض.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام دريمز الغاني

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الفريق الأول بنادي الزمالك على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وقال شوبير في حديثه خلال برنامجه "مع شوبير" على "راديو أون سبورت أف أم"، "من يوم عودة الزمالك الدرامية أمام أرتاسولار بطل جيبوتي في دور الـ32 وشعرت أن لقب الكونفدرالية ينادي الفارس الأبيض الذي أصبح على بعد خطوة وحيدة لكن عليه العودةمن مباراة ذهاب النهائي أمام نهضة بركان المغربي يوم 12 مايو بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الحاسمة في القاهرة المحدد لها 19منالشهر نفسه".



واضاف شوبير: إلى أن البعض حفل على الزمالك بعد التعادل مع دريمز الغاني سلبيا في الذهاب لكن أنا صرحت إن لقاء الإياب سيفوزبه الزمالك بهدفين دون رد وهو ما تحقق بل كان الانتصار بثلاثية.



وتابع شوبير: "جوزيه جوميز يسير بخطى ثابتة مع الفريق الأبيض ويستطيع الفوز باللقب وقادر على إسعاد جماهير الزمالك ".