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رياضة

شريكة عمري وكفاحي.. عصام الحضري يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
عصام الحضرى وزوجته
عصام الحضرى وزوجته
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محمد بدران
هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، زوجته صابرين رضا، عبر حسابه على إنستجرام، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر "عصام الحضري"، صورًا تجمعه بزوجته، وعلق عليها: " ‏زوجتي و حبيبتي و شريكة عمري و كفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي ، كل سنة وانتي منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة اولادنا"

واضاف عصام الحضري "كل سنة وانتي طيبة والعمر كله ليكي يا ام ياسين في خير و سعادة و حب تملي حياتنا بيه ، عيد ميلاد سعيد"



شريكة عمري وكفاحي.. عصام الحضري يهنئ زوجته بعيد ميلادها
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