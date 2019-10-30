شريكة عمري وكفاحي.. عصام الحضري يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، زوجته صابرين رضا، عبر حسابه على إنستجرام، بمناسبة عيد ميلادها.ونشر "عصام الحضري"، صورًا تجمعه بزوجته، وعلق عليها: " ‏زوجتي و حبيبتي و شريكة عمري و كفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي ، كل سنة وانتي منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة اولادنا"واضاف عصام الحضري "كل سنة وانتي طيبة والعمر كله ليكي يا ام ياسين في خير و سعادة و حب تملي حياتنا بيه ، عيد ميلاد سعيد"