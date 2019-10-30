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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأربعاء، 30-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

جينيراسيون فوت السنغالي X ادجوبي البنيني - 08:00


مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليفربول X آرسنال - 09:30 مساءً - beIN SPORTS 2

أستون فيلا X وولفرهامبتون - 09:45 مساءً

تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:05 مساءً - beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ريال سوسييداد X ليفانتي - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 5

فالنسيا X إشبيلية - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 3

أتلتيك بيلباو X إسبانيول - 09:00 مساءً beIN SPORTS HD 13 EN

ريال بيتيس X سيلتا فيجو - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 5

ريال مدريدX ليجانيس- 10:15 مساءً - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

نابولي X أتلانتا - 08:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

يوفنتوس X جنوى - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 4

لاتسيو X تورينو - 10:00 مساءً

أودينيزي X روما - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9

سامبدوريا X ليتشي - 10:00 مساءً

كالياري X بولونيا - 10:00 مساءً

ساسولوX فيورنتينا - 10:00 مساءً
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