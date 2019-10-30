أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأربعاء، 30-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:





كأس الكونفدرالية الإفريقية:





جينيراسيون فوت السنغالي X ادجوبي البنيني - 08:00









مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





ليفربول X آرسنال - 09:30 مساءً - beIN SPORTS 2





أستون فيلا X وولفرهامبتون - 09:45 مساءً





تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:05 مساءً - beIN SPORTS 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني:





ريال سوسييداد X ليفانتي - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 5





فالنسيا X إشبيلية - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 3





أتلتيك بيلباو X إسبانيول - 09:00 مساءً beIN SPORTS HD 13 EN





ريال بيتيس X سيلتا فيجو - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 5





ريال مدريدX ليجانيس- 10:15 مساءً - beIN SPORTS 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:





نابولي X أتلانتا - 08:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4





يوفنتوس X جنوى - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 4





لاتسيو X تورينو - 10:00 مساءً





أودينيزي X روما - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9





سامبدوريا X ليتشي - 10:00 مساءً





كالياري X بولونيا - 10:00 مساءً



