أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأربعاء، 30-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:
كأس الكونفدرالية الإفريقية:
جينيراسيون فوت السنغالي X ادجوبي البنيني - 08:00
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ليفربول X آرسنال - 09:30 مساءً - beIN SPORTS 2
أستون فيلا X وولفرهامبتون - 09:45 مساءً
تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:05 مساءً - beIN SPORTS 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ريال سوسييداد X ليفانتي - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 5
فالنسيا X إشبيلية - 08:00 مساءً - beIN SPORTS 3
أتلتيك بيلباو X إسبانيول - 09:00 مساءً beIN SPORTS HD 13 EN
ريال بيتيس X سيلتا فيجو - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 5
ريال مدريدX ليجانيس- 10:15 مساءً - beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
نابولي X أتلانتا - 08:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X جنوى - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X تورينو - 10:00 مساءً
أودينيزي X روما - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
سامبدوريا X ليتشي - 10:00 مساءً
كالياري X بولونيا - 10:00 مساءً
ساسولوX فيورنتينا - 10:00 مساءً