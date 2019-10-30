روح صيد سمك.. أمير قطر السابق يحرج مواطنا.. فيديو

سمو الامير الوالد في فرضة الرويس ، الله يحفظه ويطول بعمره . 🇶🇦 pic.twitter.com/NZTUswLX7X — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) October 29, 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وهو يتحدث مع مواطن بتعالي، حيث أحرجه في نهاية الحديث.وظهر مواطن قطري في شريط الفيديو وهو يرحب بأمير البلاد السابق قائلا: "يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك، "قبل أن يرد الأمير الوالد قائلا: "الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة..".وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن التعالي الذي ظهر به أمير قطر السابق في حديث إلى المواطن اعتاد عليه.ويظهر على المواطن القطري في نهاية الفيديو إحراج شديد بسبب الجملة التي ختم بها حمد بن خليفة الحديث.