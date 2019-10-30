Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روح صيد سمك.. أمير قطر السابق يحرج مواطنا.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
أمير قطر السابق
أمير قطر السابق
Advertisements
شريف سيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وهو يتحدث مع مواطن بتعالي، حيث أحرجه في نهاية الحديث.

وظهر مواطن قطري في شريط الفيديو وهو يرحب بأمير البلاد السابق قائلا: "يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك، "قبل أن يرد الأمير الوالد قائلا: "الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة..".

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن التعالي الذي ظهر به أمير قطر السابق في حديث إلى المواطن اعتاد عليه.

ويظهر على المواطن القطري في نهاية الفيديو إحراج شديد بسبب الجملة التي ختم بها حمد بن خليفة الحديث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف | وثائق جديدة فى قضية شقيق أمير قطر

أول ظهور لأبناء أمير قطر تميم بن حمد.. شاهد

كم مرة سجنتك.. حمد بن خليفة يتباهى بـ اعتقال قطريين.. فيديو

كم مرة سجنتك؟.. أمير قطر السابق يتفاخر بحبس شعبه.. فيديو

ترشيحاتنا

دار الإفتاء ترد على كيفية إبراء الذمة من المسروقات

هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

بجرأة لافتة.. منة فضالي تحاول العودة لتصدر التريند

ولا من شاف ولا من دري.. واتساب يطلق خاصية مميزة

جنى عمرو دياب تشعل إنستجرام بصورة جديدة

بالتفاصيل.. تعرف على كيفية التسجيل بمنظومة التأمين الطبى الشامل..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها