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حوادث

ضبط 2 من عصابة تسهيل جرائم الهجرة غير الشرعية بأوراق مزورة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية بموجب مستندات رسمية "مزورة".

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى - قيام 6 أشخاص (جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وآخر مقيم بمحافظة الدقهلية، وأربعة منهم لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك من خلال إستخدام مستندات رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع باقى المتهين الهاربين.

وبتفتيش مسكنهما تم ضبط (70 ألف جنيه مصرى- 7613 دولار أمريكى- 90 دينار أردنى) ومجموعة من الصور الضوئية لشهادات وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات وتصريح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربية و (6) صور "قيد وشهادة ميلاد، جواز سفر" و جواز سفر منتهى و(2) فيزا كارت بإسم أحد المتهمَيْن و (3) هاتف محمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.
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