Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر نتيجة لجنة المشتغلين التى اعتمدها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه أمس.
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر كشوف أسماء الصحفيين المقبلين على لجنة المشتغلين

غدًا .. الصحفيين تعقد لجنة المشتغلين

"الصحفيين" تعقد لجنة المشتغلين.. صور

استئناف انعقاد جلسة قيد لجنة المشتغلين بـ الصحفيين لليوم الثانى

ترشيحاتنا

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

تكرم أسر الشهداء.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس

بين الجرأة و الأناقة .. 20 صورة تكشف إطلالات خطيبة محمود العسيلي فى عيد ميلادها

الصندوق العالمي للآثار: قصر ألكسان باشا معرض للخطر ومليون دولار لترميمه

حادث مروع ونهاية سعيدة.. قطار يدهس سيارة والنتيجة مفاجأة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا دار بين الملك سلمان ووزير خارجية الإمارات في الرياض.. تفاصيل

شاهد سيارة فولفو XC40 الجديدة عن قرب.. أحدث الصور

ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به وفضولى.. تعرف على قرش حياته في خطر