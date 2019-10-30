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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 40 : 03 م
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أخبار البلد
بالاسماء.. ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بعد اعتمادها من مجلس الصحفيين
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:20 م
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عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر نتيجة لجنة المشتغلين التى اعتمدها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه أمس.
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الكلمات المفتاحية
نقيب الصحفيين ضياء رشوان
نقابة الصحفيين
مجلس الصحفيين
ضياء رشوان
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