تحرك عاجل من البرلمان بشأن تداول منشطات سامة في صالات الجيم

تقدّم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها.





وأكد "غلاب" أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم على أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطيء من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدامها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن كوارث المنشطات وصلت للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، والتي على أثرها تم استبعاد مصر بشكل نهائي من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ...ومن ثم يكون الطبيعي أن هذه الكوارث منتشرة في النوادي الصحية وصالات الجيم التي لا يتم عليها أي رقابة من الأجهزة المعنية، حيث وصل الأمر لتداول مثل هذه المنشطات بأسعار خيالية، مع أن الجميع يدرك ويعلم مخاطرها الصحية علي الشباب المصري .





ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن هذه الكارثة لم تعد في المدينة فقط ولكن وصلت الأرياف والقرى، وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة على المجتمع المصري، الذي يعرض شبابه للموت البطيء من خلال حبوب ومكملات غذائية سامة، حيث من ناحية العديد من صالات الجيم غير مؤهلة لتقديم خدمة ممارسة الرياضة، ومن ناحية أخرى تداول مثل هذه السموم بها جريمة في حق الشباب خاصة أنها أصبحت بؤرة فساد بهذه الطريقة.



