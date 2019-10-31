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ديني

أستاذة بالأزهر: النبى محمد تعرض للسحر.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:25 م
أستاذة بالأزهر: النبى
أستاذة بالأزهر: النبى محمد تعرض للسحر
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محمد شحتة
قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الشيطان يمس الإنسان وهذه قضية معترف بها، مشيرة إلى أن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- تعرض للسحر.

وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن السحر نوع من المس ولكن المشكلة الرئيسية فى طريقة العلاج التى يتبعها بعض الناس بهدف التربح وكسب الأموال.

واستشهدت عوف عن العلاج من المس، بما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.
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