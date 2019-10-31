اردوغان اردوغان .. هنيدي يسأل ومذيعو قنوات الإخوان يجيبون .. فيديو فكاهي

أنتشر فيديو فكاهي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف دور المذيعين بقنوات الإرهاب، للحديث عن رئيس تركيا أردوغان.



وجاء فى الفيديو، إن الفنان المصري محمد هنيدي، يسأل و مذيعو الإخوان يجيبون عليه.



وكشف الفيديو أن المذيعين الإخوان يرددون .. اردوغان اردوغان..فى كل شئ.



وعرض أيضًا فى الفيديو أن الإخوانى محمد ناصر قال: " نحن لا عائق يقف أمام إكمال مسيرتنا التعريضية الكبير واللى كتبناها بإراقة ماء وجهنا عبر التاريخ" .

