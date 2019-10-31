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توك شو

اردوغان اردوغان .. هنيدي يسأل ومذيعو قنوات الإخوان يجيبون .. فيديو فكاهي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:25 م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
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البهي عمرو
أنتشر فيديو فكاهي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف دور المذيعين بقنوات الإرهاب، للحديث عن رئيس تركيا أردوغان.

وجاء فى الفيديو، إن الفنان المصري محمد هنيدي، يسأل و مذيعو الإخوان يجيبون عليه.

وكشف الفيديو أن المذيعين الإخوان يرددون .. اردوغان اردوغان..فى كل شئ.

وعرض أيضًا فى الفيديو أن الإخوانى محمد ناصر قال: " نحن لا عائق يقف أمام إكمال مسيرتنا التعريضية الكبير واللى كتبناها بإراقة ماء وجهنا عبر التاريخ" .
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