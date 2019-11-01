تفاصيل اتهام ملكة جمال لرئيس دولة أفريقية سابق باغتصابها

استمعت لجنة تحقيق في جامبيا، إلى ضحايا العنف الجنسي من جانب الرئيس السابق يحيي جامع، وكبار مسئوليه.



ووجهت ملكة جمال جامبيا السابقة، فاتو جالو، البالغة من العمر 23 عاما، الرئيس السابق باغتصابها، وذلك ضمن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة على مدى 3 أسابيع.



وقالت الفتاة إن الرئيس السابع حبسها داخل غرفة واغتصبها، بعد رفض مغازلته، قائلة: "إنه كان يرغب في ألمي فقط".



وتحدثت إمرأة أخرى عن تعرضها للاغتصاب من قبل اثنين من رجال الأمن في السجن، وثالثة عن اغتصابها من قبل وزير الداخلية في حكومة جامع.



واتهمت 3 نساء رئيس جامبيا السابق شخصيا باغتصابهن أو ممارسة العنف الجنسي تجاههن.



وحكم يحيي جامع، جامبيا منذ عام 1994، حتى يناير عام 2017، حيث حصل على اللجوء السياسي في غينيا الاستوائية، عقب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.