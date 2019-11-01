12.6 مليار دولار في 2019.. اقتصادية البرلمان تضع روشتة مهمة لزيادة عوائد السياحة

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2019 شهد تحسن ملحوظ في قطاع السياحة نتيجة لعدد من الأسباب.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب هي الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تحسن العلاقات الودية بين مصر ومعظم دول العالم، وذلك كان بشهادة رسمية من صندوق النقد الدولي.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتكثيف الجهود لوضع خطة تسويقية تستهدف جذب شريحة أكبر من السائحين إلى مصر واستغلال العوامل السياحية الموجودة المتميزة في مصر لذلك.



وأوضح النائب أن من أهم الجوانب السياحية الغير مستغلة السياحة الدينية والسياحة العلاجية، بالاضافة إلى المتاحف حيث أن المتحف المصري الجديد لابد من وضع جدول زمني لافتتاحها لحشد أكبر عدد من السائحين وجذبهم الية، مؤكدًا على ضرورة أن يقترن افتتاح هذا المتحف بمنتدي شباب العالم حتى يأتي لزيارته مجموعة كبيرة من السائحين حول العالم.



وتابع النائب يجب أن تقوم وزيرة السياحة بزيادة جميع المدن السياحية في مصر والعمل على تطويرها وتحديثها حتى تتكيف مع طبيعة السائح بالاضافة إلى الاهتمام بالسائح والحفاظ على النظافة والرعاية الصحية، مطالبًا بضرورة تطوير الصعيد والعمل على سد احتياجاته، حيث يشهد نسبة كبيرة من الفقر.



يأتي ذلك بعد أن أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية.



تحدثت الوزيرة خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى حيث تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ومشيرة إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وأن عام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.



وأضافت أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.