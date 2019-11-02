لاكازيت وأوباميانج يقودان هجوم أرسنال في مواجهة وولفرهامبتون

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون اليوم، في إطار الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد لاكازيت ، أوباميانج في هجوم فريق ارسنال.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتيس - ديفيد لويز - تيرني
خط الوسط : أوزيل - قندوزي - توريرا - سيبايوس
خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتيس - ديفيد لويز - تيرني
خط الوسط : أوزيل - قندوزي - توريرا - سيبايوس
خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج