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رياضة

لاكازيت وأوباميانج يقودان هجوم أرسنال في مواجهة وولفرهامبتون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:31 م
اوباميانج - لاكازيت
اوباميانج - لاكازيت
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القسم الرياضى
أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون اليوم، في إطار الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد لاكازيت ، أوباميانج في هجوم فريق ارسنال.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتيس - ديفيد لويز - تيرني

خط الوسط : أوزيل - قندوزي - توريرا - سيبايوس

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج
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