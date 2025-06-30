نسبة نجاح 68%..196 طالب يحققون الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بقنا

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد بالشهادة الإعدادية، بلغ 196 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، وذلك عقب ظهور واعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 68%.

وكان محافظ قنا، اعتمد الاثنين الماضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 68%، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بعدد من الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من نتائج مشرفة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفى عبيد علي حامد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

وأشاد محافظ قنا، بجهود وتفوق الأوائل، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين، باعتبارهم نواة لمستقبل واعدـ متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، وداعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والتميز ليكونوا قدوة لزملائهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير خدمة إعلان النتائج إلكترونيًا، بالإضافة إلى تلقي طلبات التظلمات من خلالها، بما يحقق سهولة الوصول إلى النتيجة ويُخفف من الزحام داخل الإدارات التعليمية، ويُسهم في توفير الوقت والجهد.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة رسميًا داخل المدارس صباح الثلاثاء المقبل، لتكون متاحة لجميع الطلاب في توقيت واحد، مع التأكيد على التزام المدارس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب الراغبين في التظلم.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير المنظومة التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النهوض بالتعليم هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.