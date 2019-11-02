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رياضة

بقيادة لوكاكو.. إنتر يفوز على بولونيا بهدفين فى الدورى الإيطالى | فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نجح نادي إنتر ميلان، في تخطي عقبة بولونيا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح روبيرتو سوريانو أهداف اللقاء لصالح بولونيا في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وسعى إنتر للعودة في النتيجة، حتى تحقق له ما أراد، حين نجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و91 على الترتيب.

وبهده النتيجة، صعد نادي إنتر مؤقتًا لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، قبل أن يلعب يوفنتوس مباراته أمام تورينو بعد قليل.
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