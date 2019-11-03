تعليق رانيا هاشم على تطوير منظومة النقل .. فيديو

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن القدرة على النقل عبر مسافات طويلة وبسرعة كبيرة هي من المؤشرات الدالة على الحضارة والتقدم التكنولوجي في العالم، لافتة إلى أن مصر تهتم بالنقل باستخدام كل وسائل النقل المعروفة سواء أن كان نقلا نهريا أو بريا أو جويا.



وأضافت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المُذاع عبر قناة "On E" إن هناك اهتماما بالنقل الجوي من جانب مصر وهذا واضح وجود وزارة خاصة للطيران، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بباقي وسائل النقل لأنه يشغل اهتمام عدد كبير من سكان مصر.



وأشارت رانيا هاشم إلى أن وزارة تحمل عبئا كبيرا لأن مع زيادة السكان يحتاج إلى زيادة وسائل النقل الخاص بها وبصورة مريحة ولا تسبب الإزدحام، لافتًة إلى أن هناك اعتمادا بشكل اكبر على مترو الأنفاق وهناك محاولة لتطوير النقل النهري



وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزيري النقل والتخطيط، ووجه من خلال هذا الاجتماع بتركيز كل الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل كامل وفقًا لما هو مخطط وفي ضوء التأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطن.



وشددت الرئيس على ضرورة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة بهدف تحقيق تطور ملحوظ في هذه المنظومة.

