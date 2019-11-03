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أخبار العالم

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية السعودية توافق على اكتتاب أرامكو
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قسم الخارجي
أعلنت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام؛ موضحة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وقالت "الهيئة"، صباح الأحد، تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتابعت "إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وأضافت: يجب ألا ينظر إلى موافقة "الهيئة" على الطلب، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار "الهيئة" بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تمّ الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأردفت: تعد موافقة "الهيئة" على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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