مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة في ترعة بقنا

لقي شخص مصرعه، صباح الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بقرية الأشراف القبلية بقنا.



وتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع أحمد يوسف محمد خير 60عامًا، مقيم بقرية الأشراف القبلية، في حادث انقلاب سيارة في ترعة قنا.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.



تحرير محضر وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق و إصدار تصريح دفن.



