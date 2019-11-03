Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مكياج.. مي الغيطي بإطلالة كاجول وصورة عفوية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة. 

وظهرت مي بإطلالة كاجول بتي شيرت أحمر وبنطلون جينز، واعتمدت تسريحة عادية مع إكسسوار بسيط ، ولن تظهر ميار بمكياج ولكنها تعمدت الظهور بطبيعتها دون تكلف.

والتقطت مي الصور بعفوية وهي تقف وسط اشجار ، وكتبت علي الصورة " Might as well laugh 🌈🦄🌈🦄 photo credit"

Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب أزمته مع سارة الطباخ .. نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي عن الغناء

بـ فستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة صادمة فى عيد ميلادها

نجما الأهلي بالزي الخليجي في معسكر الإمارات| شاهد

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. لماذا أطلق رشدي أباظة النار عليها؟

الإستروكس مصري.. نبيل عبد المقصود يكشف سبب اتجاه تجار المخدرات لبيع الهيروين ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي