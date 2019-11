بدون مكياج.. مي الغيطي بإطلالة كاجول وصورة عفوية

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة.



وظهرت مي بإطلالة كاجول بتي شيرت أحمر وبنطلون جينز، واعتمدت تسريحة عادية مع إكسسوار بسيط ، ولن تظهر ميار بمكياج ولكنها تعمدت الظهور بطبيعتها دون تكلف.



والتقطت مي الصور بعفوية وهي تقف وسط اشجار ، وكتبت علي الصورة " Might as well laugh 🌈🦄🌈🦄 photo credit"