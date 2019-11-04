ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5078) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(1851) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (191) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (4) دراجات نارية مخالفة، و (28) مخالفة "موقف عشوائى"، و(29) مخالفة شروط الترخيص، و (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.