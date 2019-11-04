Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جنش يبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
Advertisements
بكي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، على الهواء بعد تذكره والده ووالدته المتوفيين وذلك أثناء استضافته بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وكشف جنش أثناء حديثه عن سبب غيابه عن نهائي كأس مصر قائلًا: "كنت أتمنى مؤازرة الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والطبيب منعني، عدم حضوري نهائي الكأس كان من اللحظات الصعبة".

وتابع بخصوص اتهام أحمد ناجي مدرب حراس السبب أنه السبب قال: "التمرين بالنسبة لي مثل المباراة وأجتهد فيها دائمًا، وذلك من الممكن أن يجعلني أتعرض للإصابة بسبب الإجهاد" .

وأكد خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

جنش يكشف دور مرتضى منصور في إنهاء أزمته مع الزمالك

السودان.. بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية ضد صحيفة محلية بسبب قطر

جنش يبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

آبي أحمد يعلن عدد ضحايا الاحتجاجات في إثيوبيا.. والبابا فرنسيس يعلق

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر