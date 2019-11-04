جنش يبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

بكي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، على الهواء بعد تذكره والده ووالدته المتوفيين وذلك أثناء استضافته بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.



وكشف جنش أثناء حديثه عن سبب غيابه عن نهائي كأس مصر قائلًا: "كنت أتمنى مؤازرة الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والطبيب منعني، عدم حضوري نهائي الكأس كان من اللحظات الصعبة".



وتابع بخصوص اتهام أحمد ناجي مدرب حراس السبب أنه السبب قال: "التمرين بالنسبة لي مثل المباراة وأجتهد فيها دائمًا، وذلك من الممكن أن يجعلني أتعرض للإصابة بسبب الإجهاد" .



وأكد خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.