تقرير طبي شامل عن لاعبي المنتخب الأولمبي .. اعرف التفاصيل

قدم الدكتور أيمن زين ، طيب المنتخب الأولمبي ، تقريرا طبيا شاملا عن حالة اللاعبين ، للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب ، متضمنا مدى جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية.



ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء الافتتاح مساء الجمعة القادمة أمام مالي في أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 من نوفمبر الجاري، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وينتقل معسكر المنتخب الأولمبي من العين السخنة إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، ويؤدي مرانه المسائي علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.