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أخبار العالم

بميزانية مبدئية ٢٥ مليون دولار .. صحيفة كويتية: مفاوضات مصرية خليجية لإنشاء مرصد أمني لمكافحة الإرهاب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
خريطة توضيحية لـ
خريطة توضيحية لـ مصر والخليج
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات لإنشاء أول مرصد أمني عربي لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهاب يضم السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الأردن.


وقالت مصادر لم تسمها صحيفة" القبس" الكويتية اليوم الاثنين، إن هناك 6 دول عربية ستشارك فيه، هي الكويت، والسعودية،ومصر، والإمارات، والأردن، والبحرين".

وأضافت المصادر "إن هناك مقترحا لتأسيس مقر ثابت له في إحدى الدول المشاركة، وسيكون مركزا إستراتيجيا متطورا لمكافحة الإرهاب، ومدعوما بأحدث المعدات والأجهزة، وسيكون هناك اجتماع دوري بشكل شهري في كل دولة من الدول المشاركة، يشارك فيه ممثل عن أجهزة الأمن السيادية من هذه الدول".

وتابعت أن تكلفة المركز في البداية لن تقل عن 25 مليون دولار، لتشييد مقر كامل خاص به. وستحصل العناصر الأمنية على دورات أمنية من أمريكا، وبريطانيا، وروسيا.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه سيجري التنسيق بين المؤسسات الدينية لبدء العمل على تطوير الخطاب الديني بشكل كامل ووضع خطة كاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل علمي مبني على أسس دينية قوية
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