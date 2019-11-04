الوزيرة: وصلنا لأعلى إيرادات للسياحة في تاريخ مصر بـ 12.6 مليار دولار

قالت رانيا المشاط، وزير السياحة، إنه في نوفمبر من العام الماضي أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وله رؤية طموحة ووضعنا سياسات للنهوض بالسياحة، وأن تكون كل السياسات استباقية وفهم السوق بشكل مختلف.





وأضافت رانيا المشاط، في حوارها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة "صدى البلد"، "نحن منفتحون على علاقتنا مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والمؤسسات الدولية المتخصصة في السياحة وأطلقنا البرنامج في نوفمبر كما أطلقنا أول تقرير متابعة له في سبتمبر 2019 في يوم السياحة العالمي".



