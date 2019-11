أولياء أمور طلاب التجريبيات: المدارس أهملت كتاب connect plus واشتريناه على الفاضي

أصدر اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية بيانا إعلاميا، شكى خلاله أولياء الأمور لوزير التربية والتعليم من سوء تعامل المدارس التجريبية مع منهج كونكت بلس connect plus، المقرر على تلاميذ نظام التعليم الجديد بالمدارس التجريبية والخاصة.



وقال الاتحاد في بيانه: بعد أن أصدرتم سيادتكم قرارا بأن يكون منهج كونكت بلس connect plus هو منهج المستوى الرفيع بالنظام الجديد للمدارس التجريبية والخاصة لغات وحددت له عدد حصتين بالأسبوع، مع ترك حرية اختيار الوحدات المراد تدريسها لتوجيه اللغة الإنجليزية بكل مديرية وفقا لمستوى الطالب واحتياجاته ومدى استيعابه للمادة، فوجئنا بأن بعض الإدارات أقرت وحدتين فقط للتيرم من الكتاب الذي يشتمل على أربع وحدات".



وتساءل الاتحاد: "ما مصير باقي الوحدات ولماذا تم طباعتها طالما أن توجيه اللغة الإنجليزية وجد أنه لا داعي لتدريسها في الفصل الدراسي الأول ؟ ولماذا لا يكون كتاب كونكت بلس connect plus مقررا على الطلاب ككتاب واحد خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بدلا من تكليف ولي الأمر مبلغ 300 جنيه لشراء كتاب لكل فصل دراسي يتم تدريس نصفه فقط".



وأشار الاتحاد إلى أن بعض المدارس رفضت تدريس كتاب كونكت بلس connect plus بحجة أنه إضافي وليس أساسيا، واكتفوا بتدريس كتاب كونكت connect فقط، والبعض الآخر حدد دروس معينة لأنهم وجدوا نسبة تشابه كبيرة بينه وبين كونكت connect ، وبالتالي حددوا أجزاء صغيرة جدا لتدريسها فيه باعتبار أنها لا توجد في كتاب كونكت connect".



وأوضح الإتحاد في بيانه، أن أغلبية المدارس حتى الآن لم تلتزم أصلا بتسليم كتاب كونكت بلس connect plus للطلاب، بل وطالبوهم بشرائه من المكتبات ب 75 جنيه أرخص.



وقال الاتحاد: "لقد سعدنا بإقرار منهج كونكت بلس كبديل لمنهج المستوى الرفيع الذي تم إلغاؤه، بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا بعودته، وسعدنا أكثر عندما سمعنا أن كتاب كونكت بلس connect plus أقوى من منهج المستوى الرفيع القديم، ولكن الوضع الحالي وسوء تعامل المدارس مع الكتاب لم ينصفنا".



ووجه الاتحاد رسالة استغاثة في ختام بيانه لمسئولي وزارة التربية والتعليم: رجاء من سيادتكم اتخاذ اللازم ومتابعة شكوى أولياء الأمور، ومعرفة سبب المشكلة وإيجاد حل لها.



من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، أنه تقرر اعتبار كتاب كونكت بلس connect plus بمثابة كتاب المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربي – لغات)، مشيرةً إلى أنه سيكون مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.



وقالت وزارة التربية والتعليم: على المدارس التي تقرر تدريس مستوى رفيع أن تلتزم بإختيار كتب المستوى الرفيع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والمتوافقة مع نظام التعليم الجديد.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم سداد قيمة كتابي الطالب والأنشطة لـ Connect Plus والتي يتم تدريسها لكل من طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوييها الأول والثاني ، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي ، بواقع 75 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي ، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.



وأكدت الوزارة على ضرورة سداد قيمة دليل المعلم لـ Connect Plus لكل من معلمي مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي بواقع 100 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.